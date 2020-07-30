ЕС впервые ввел санкции против России и Китая из-за кибератак

Санкции ввели против России, Китая и Северной Кореи Фото из открытых источников

Санкции наложили на организации и отдельных лиц

Европейский Союз впервые ввел санкции против России и Китая из-за кибератак: ограничения наложили на шесть лиц и три организации. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Так, под санкции попали четыре сотрудника Главного управления России: Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Кроме этого, наложили ограничения на структуру ИГРУ - Главный центр специальных технологий Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Также из-за кибератаки Европейский Союз ввел санкции в отношении двух граждан Китайской Народной республики, одной организации из КНР и одной из Северной Кореи.

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По данным Совета ЕС, лица и организации, на которые наложили санкции признаны причастными к совершению атаки против Организации по запрещению химического оружия, атак WannaCry (требовали деньги у пользователей за выкуп данных их компьютеров), NotPetya (шифровальщик данных, который атаковал харьковский аэропорт, Чернобыльскую АЭС и другие украинские объекты) и Cloud Hopper (скорее всего, китайский компьютерный вирус).

Напомним, недавно послы Евросоюза одобрили санкции против спецслужб Российской Федерации из-за кибератак. Под санкциями подразумевается заморозка активов и введение визовых запретов.