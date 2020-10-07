ЕС воздержался от критики украинской власти, чтобы не разрушать диалог, - СМИ

Владимир Зеленский на саммите Украина - ЕС-6 октября 2020 года Офис президента

Многих удивила слишком позитивная тональность заявлений лидеров ЕС

Саммит Украина-ЕС в Брюсселе состоялся без критики украинской власти, поскольку в Европейском Союзе не хотят ставить под угрозу диалог с ней. Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, после саммита многих удивила слишком позитивная тональность заявлений лидеров ЕС, а также абсолютное отсутствие критики с их стороны.

Одной из причин является то, что саммит стал первой возможностью для встречи Владимира Зеленского с лидерами ЕС, у которых действует четкое правило: первая встреча нужна для налаживания связи, а не для критики.

Несколько западных политиков и дипломатов рассказали, что собеседники со стороны украинской власти "моментально закрывались", когда слышали критику в свой адрес.

"Собеседник... "уходил в защиту", это было видно даже визуально", - поделился впечатлением от своей встречи с одним из представителей президентской команды один из собеседников.

Напомним, вчера, 6 октября, в Брюсселе состоялся 22-й саммит Украина-ЕС, который стал первым "физическим" двусторонним саммитом между Евросоюзом и страной-партнером, с начала пандемии коронавируса.

Во время встречи Украина и Европейская комиссия подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро. Кроме того, ЕС согласовал выделение Украине дополнительных 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом.

Также, во время своего выступления, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму с Европейским Союзом ничего не угрожает.