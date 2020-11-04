ЕС утвердил санкции против Лукашенко и еще 14 белорусов, - СМИ

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Соответствующее решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС 6 ноября

Комитет постоянных представителей Европейского Союза утвердил решение ввести персональные санкции против Александра Лукашенко и еще 14 белорусов. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" заморозке активов и запрету выдачи виз для Лукашенко и еще 14 белорусов", - сообщил журналист.

По его информации, решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в пятницу, 6 ноября. Тогда оно и вступит в силу.

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Напомним, 29 сентября Великобритания вместе с Канадой ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына и других должностных лиц, чтобы таким образом поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто отвечает за репрессии в Беларуси.

2 октября представители Европейского Союза согласовали введение санкций против официальных лиц Беларуси. Впоследствии ЕС официально опубликовал список чиновников Беларуси, попавших под санкции, однако Александра Лукашенко в нем изначально не было.