ЕС сократил список стран, жителям которых разрешен въезд

Европейский Союз вновь пересмотрел список стран, гражданам которых можно въезжать Фото из открытых источников

Японию исключили из рекомендованных "безопасных" государств

Европейский Союз изменил список "безопасных третьих стран, для жителей которых разрешается въезд. Об этом сообщает пресс-служба Совет Европы.

Как отмечается, в список не добавили ни одной новой страны, а, наоборот, исключили из него Японию.

При этом добавляется, что странам-членам ЕС советуют открывать границы лишь для шести государств, среди которых: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд, а также Китай при условии подтверждения взаимности.

Кроме этого, постепенно хотят предоставить разрешение на въезд специальным административным регионам Гонконга и Макао. В настоящее время выходцы из Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.

Соответствующий список составили согласно четко определенным критериям.

"Критерии определения, для которых третьих стран следует отменить текущее ограничение путешествий, охватывают, в частности, эпидемическую ситуацию и противоэпидемические меры, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Они применяются кумулятивно. Также взаимность следует регулярно рассматривать в каждом конкретном случае", - добавили в Совете ЕС.

Также будут рекомендовать страны, ассоциированные с Шенгеном (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).

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Ранее сообщалось, что в конце декабря ЕС разрешил открыть границы для восьми стран. Впрочем Украина не попала в список "безопасных" государств.