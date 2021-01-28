ЕС сократил список стран, жителям которых разрешен въезд
Японию исключили из рекомендованных "безопасных" государств
Европейский Союз изменил список "безопасных третьих стран, для жителей которых разрешается въезд. Об этом сообщает пресс-служба Совет Европы.
Как отмечается, в список не добавили ни одной новой страны, а, наоборот, исключили из него Японию.
При этом добавляется, что странам-членам ЕС советуют открывать границы лишь для шести государств, среди которых: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд, а также Китай при условии подтверждения взаимности.
Кроме этого, постепенно хотят предоставить разрешение на въезд специальным административным регионам Гонконга и Макао. В настоящее время выходцы из Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.
Соответствующий список составили согласно четко определенным критериям.
"Критерии определения, для которых третьих стран следует отменить текущее ограничение путешествий, охватывают, в частности, эпидемическую ситуацию и противоэпидемические меры, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Они применяются кумулятивно. Также взаимность следует регулярно рассматривать в каждом конкретном случае", - добавили в Совете ЕС.
Также будут рекомендовать страны, ассоциированные с Шенгеном (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).
Ранее сообщалось, что в конце декабря ЕС разрешил открыть границы для восьми стран. Впрочем Украина не попала в список "безопасных" государств.