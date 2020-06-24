ЕС после открытия границ может заблокировать въезд для туристов из РФ и США, – СМИ

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Впрочем, граждане Китая в списки на запрет въезда не включены

Страны Евросоюза могут отказаться открывать свои границы для путешественников из России, США, Бразилии и ряда других стран из-за продолжающейся пандемии коронавирус. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Отмечается, что один чиновник, который принимал участие в переговорах между членами Европейского Союза о том, кому следует разрешить посещать блок, поделился проектами списков приемлемых путешественников. Еще несколько чиновников подтвердили списки, которые не были обнародованы и их содержание.

Как сообщается, оба проекты списков позволят въезд путешественникам из Китая, где вирус появился в конце прошлого года, но исключат американцев, а также бразильцев и россиян.

В частности один список включает 47 стран и включает только те страны, где уровень инфицирования ниже среднего по ЕС. В другой более длинный список входят 54 страны, а также страны с несколько худшими показателями заболеваемости, чем в среднем по ЕС, - до 20 новых случаев на 100 000 человек.

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При этом Соединенные Штаты позже могут быть добавлены в список приемлемых путешественников, если число случаев заболевания коронавирусом в стране упадет. Однако маловероятно, чтобы исключение для них сделали уже с 1 июля.

Дискуссии по поводу списков еще продолжаются и продолжатся в среду.

Страны ЕС в значительной степени закрыты для всех граждан, не входящих в блок, за исключением случаев "необходимых поездок", начиная с середины марта.

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Ранее сообщалось, что Черногория 19 июня принял решение о открытие границ для иностранных граждан, в том числе для украинцев.