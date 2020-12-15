ЕС подготовил жесткие правила для Facebook, Amazon и Google

За нарушение новых правил предусмотрены огромные штрафы

Европейская комиссия намерена представить новые правила технологических гигантов Facebook, Amazon, Google. Об этом сообщает DW.

В частности, проекты "Акт о цифровых услугах" и "Акт о цифровых рынках" имеют конкретные правила, направленные на ограничение влияния глобальных интернет-компаний на рынок ЕС. Компании могут быть оштрафованы до 10% их годового оборота за нарушение правил конкуренции.

Кроме этого, им может быть полностью запрещен доступ на рынок ЕС за "серьезные и неоднократные нарушения закона".

Компании должны будут информировать ЕС о любых запланированных слияниях или поглощениях. Facebook и другие компании предупредили, что ужесточение регулирования может побудить их пойти с ЕС, что может стоить рабочих мест и заблокировать доступ для пользователей из ЕС.

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Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции ряда иностранных IT-компаний, в частности в Facebook.