ЕС отреагировал на решение Трампа о запрете въезда в США

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Председатель Евросовета подчеркнул, что нужно избежать сбоя в экономике на фоне этого решения

Европейские представители заявили, что не ожидали, что США введут запрет на въезд в страну из-за распространения коронавируса и что это "в значительной степени ошеломило их".

Об этом сообщает CNN.

"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, не смотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", - говорится в публикации.

По словам одного из бельгийских дипломатов, было известно только то, что с поездками из Европы "что-то произойдет, но не столь радикально".

В свою очередь председатель Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter написал, что сегодня его коллеги должны оценить эту ситуацию и что нужно избежать сбоя в экономике.

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"Нужно избежать сбоя в экономике. Европа принимает все необходимые меры по сдерживанию распространения вируса COVID19, ограничения количества пострадавших и поддержки исследований", - заметил он.

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Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в США сроком на 30 дней на фоне стремительного распространения коронавируса.