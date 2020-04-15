ЕС официально определил три критерии для снятия карантинных ограничений

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Каждая страна может самостоятельно определить, как оценивать соответствие каждому из критериев

Европейский Союз официально определил три критерии для снятия карантинных ограничений, введенных через пандемией коронавирус. Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает "Европейская правда".

ЕС официально определил три критерии для снятия карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в "дорожной карте" снятие ограничений для стран-членов.

"Наши рекомендации фокусируются на трех главных предпосылках: существенное замедление распространения коронавирус, достаточные способности системы здравоохранения’я и способности надзора и мониторинга", - написала президент Еврокомиссии в Twitter.

Она отмечала, что презентация дорожной карты снятия ограничений для стран-членов ЕС "не является сигналом, что карантинные ограничения уже можно снимать", но имеет целью предложить странам членам общую рамку для принятия решений.

"Мы рекомендуем постепенное снятие ограничений, с последующим мониторингом каждого действия", - отметила Урсула фон дер Ляен.

Критерии предусматривают:

существенное замедление распространения инфекции в течение длительного времени: уменьшение количества новых заражений, новых госпитализированных больных и пациентов в отделениях интенсивной терапии; способность системы здравоохранения страны: сможет ли она справиться с нагрузкой, если после ослабления ограничений количество заражений снова начнет расти; способность к мониторингу, включающий также возможность широкомасштабного тестирования населения для отслеживания распространения вируса, отслеживания и изоляции контактных лиц больных, если будут возникать новые вспышки.

"Страны-члены могут самостоятельно определить, как оценивать соответствие каждому из критериев", - отмечают в "дорожной карте".

Напомним, в мире с 2 043 000 случаев заболевания коронавирусной инфекции 484 573 человека выздоровели и 126 753 умерли от осложнений.