ЕС обвиняет Россию в распространении дезинформации относительно коронавируса, - Reuters

из открытых источников

В частности, российская сторона продвигает идею о том, что коронавирус был создан людьми как вид оружия

Российские медиа развернули значительную кампанию по дезинформации, направленную против Запада, чтобы ухудшить влияние коронавирус, создать панику и посеять недоверие в западных обществах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный документ Европейской службы внешних действий.

В документе отмечается, что Российская сторона распространяет фейковые новости в интернете на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках, в которых содержатся противоречивые и запутанные сообщения. А их цель - это усложнить коммуникацию в ЕС и то, как официальные органы власти в Европе сообщают своим гражданам о борьбе с пандемией.

"Продолжается значительная дезинформационная кампания российских государственных СМИ и прокремлевских СМИ относительно COVID-19", - говорится в документе.

Сообщается, что специализированная база данных ЕС зафиксировала почти 80 случаев дезинформации относительно коронавируса с 22 января.

В частности, один из примеров российской кампании в отчете касается беспорядков в Новых Санжарах в конце февраля. Например, упоминается фальшивое письмо от Министерства охраны здоровья Украины о якобы 5 случаев заражения коронавирусом в Украине.

Кроме этого, отчет цитирует ложные новости, созданные Россией в Италии, о том, что система здравоохранения страны не сможет справиться со вспышкой и врачи из-за нехватки коек будут выбирать, кто выживет, а кто умрет.

Еще один пример - фейковая новость о якобы заражения коронавирусом словацкого премьера Петера Пеллегрини, который мог передать инфекцию другим должностным лицам на недавних встречах на высшем уровне.

"Основная цель дезинформации Кремля - обострить кризис здравоохранения в западных странах... это соответствует более широкой стратегии Кремля относительно попыток подорвать европейские общества”, - отмечается в сообщении.

Кроме этого, кампания по дезинформации продвигает идею о том, что коронавирус был созданы и людьми и является оружием.

“Прокремлевские ложные сообщения продвигают нарратив о том, что коронавирус был создан людьми и взят на вооружение Западом", - говорится в сообщении отчета службы.

Европейская служба внешних действий отказалась комментировать отчет, но представитель службы заявил, что ЕС контактировал с Google, Facebook, Twitter и Microsoft, чтобы "обсудить распространение дезинформации вокруг вспышки COVID-19".

Ранее сообщалось, что Китай призвал США прекратить обвинения против Пекина после твита президента Дональда Трампа о "китайский вирус".