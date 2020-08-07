ЕС обновил список стран "зеленой зоны": Украину не добавили
В общем, в список попали 11 стран
Совет ЕС обновил перечень стран, по которым следует отменить ограничения на поездки. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что с 8 августа страны-члены должны постепенно отменить ограничения на проезд на внешних границах для граждан Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая, при условии подтверждения взаимности. Украина в список снова не попала.
Кроме того, в ведомстве добавили, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как граждане ЕС в целях настоящей рекомендации.
В то же время, в Совете ЕС отметили, что рекомендация не является юридически обязательным документом, а власти стран-членов ЕС остается ответственным за выполнение содержания рекомендации.
Напомним, 30 июля Европейский Союз обновил список государств, граждане которых смогут свободно попадать на его территорию. В обновленный перечень попали 16 стран. Тогда Украина в обновленную "зеленую зону" снова не попала. Список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, будут пересматривать каждые две недели.