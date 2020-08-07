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ЕС обновил список стран "зеленой зоны": Украину не добавили

В общем, в список попали 11 стран

Фото из открытых источников

Совет ЕС обновил перечень стран, по которым следует отменить ограничения на поездки. Об этом говорится на сайте ведомства

Отмечается, что с 8 августа страны-члены должны постепенно отменить ограничения на проезд на внешних границах для граждан Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая, при условии подтверждения взаимности. Украина в список снова не попала.

Кроме того, в ведомстве добавили, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как граждане ЕС в целях настоящей рекомендации.

В то же время, в Совете ЕС отметили, что рекомендация не является юридически обязательным документом, а власти стран-членов ЕС остается ответственным за выполнение содержания рекомендации.

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Напомним, 30 июля Европейский Союз обновил список государств, граждане которых смогут свободно попадать на его территорию. В обновленный перечень попали 16 стран. Тогда Украина в обновленную "зеленую зону" снова не попала. Список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, будут пересматривать каждые две недели.

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