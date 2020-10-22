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ЕС обновил список стран для открытия внешних границ

Иллюстрированное фото REUTERS

Украина не попала в обновленный список

Европейский Союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украины среди них нет, передает пресс-служба Совета Европы.

Согласно сообщению, ЕС в очередной раз сократил список: граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать по Европе. В то же время в список был добавлен Сингапур.

Сейчас список выглядит следующим образом:

  • Австралия
  • Китай (при условии подтверждения взаимности)
  • Новая Зеландия
  • Руанда
  • Сингапур
  • Таиланд
  • Уругвай
  • Южная Корея
  • Япония

Кроме того, жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

К слову, в последний раз Евросоюз обновлял список стран в начале августа.

Новости по теме: В Украине ослабили ограничения для регионов красной зоны: Полный перечень

Напомним, на минувшей неделе Министерство здравоохранения обновило перечень стран красной и зеленой зоны карантина из-за пандемии COVID-19. С учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, "красными" сейчас есть 44 из 194 стран, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

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