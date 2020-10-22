ЕС обновил список стран для открытия внешних границ
Украина не попала в обновленный список
Европейский Союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украины среди них нет, передает пресс-служба Совета Европы.
Согласно сообщению, ЕС в очередной раз сократил список: граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать по Европе. В то же время в список был добавлен Сингапур.
Сейчас список выглядит следующим образом:
- Австралия
- Китай (при условии подтверждения взаимности)
- Новая Зеландия
- Руанда
- Сингапур
- Таиланд
- Уругвай
- Южная Корея
- Япония
Кроме того, жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.
К слову, в последний раз Евросоюз обновлял список стран в начале августа.
Напомним, на минувшей неделе Министерство здравоохранения обновило перечень стран красной и зеленой зоны карантина из-за пандемии COVID-19. С учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, "красными" сейчас есть 44 из 194 стран, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.