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ЕС намерен снизить свою зависимость от доллара

Европа планирует снизить свою зависимость от доллара Фото из открытых источников

Вместо этого в Европе планируют активнее продвигать евро на финансовых рынках

В Европейском Союзе разрабатывают план по ограничению зависимости стран-членов от доллара США путем продвижения евро на финансовых рынках. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 

По предварительной информации, Европейская комиссия надеется принять документ до инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена. В тексте документа говорится о необходимости ЕС укрепить свою самообеспеченность в ряде секторов, а также снизить уязвимость перед американскими санкциями. Отмечается, что такое решение было принято после того, как администрация Трампа нарушила трансатлантические нормы.

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Кроме того, Европа планирует ввести более жесткий контроль за иностранными поглощениями. Этому будет способствовать новая система ЕС для проверки прямых иностранных инвестиций.

"Это поможет достичь глобально общих целей, таких как устойчивость международной валютной системы, более стабильная и диверсифицированная Глобальная валютная система и более широкий выбор для операторов рынка, что сделает мировую экономику менее уязвимой", — говорится в тексте документа.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против европейских компаний, участвовавших в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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