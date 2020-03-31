ЕС начинает военную операцию в Средиземном море

Операция IRINI начнется 1 апреля 2020 года и будет иметь мандат до 31 марта 2021 года

Европейский Союз начинает военно-морскую операцию в Средиземном море с целью соблюдения решения ООН об эмбарго на поставки оружия в Ливию. Об этом во время брифинга заявил представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ.

"Ливия остается приоритетом для Европейского Союза. В январе мы провели Берлинскую конференцию, которая создала важные возможности, но ситуация в стране оставалась критической и требовала немедленных действий. Шесть недель назад на Совете ЕС по иностранным делам мы приняли политическое решение воплотить наши заявления в реальность и начать операцию IRINI. Сегодня страны-члены окончательно приняли по письменной процедуре формальное решение о начале этой операции, а также технические детали относительно ее организации", - сказал Боррель.

Отмечается, что операция IRINI (в переводе с греческого – мир) начнется 1 апреля 2020 года и будет иметь мандат до 31 марта 2021 года на выполнение резолюции СБ ООН и будет иметь полномочия проводить инспекции судов по подозрению в перевозке оружия или товаров двойного назначения в Ливию или из этой страны.

Вместе с тем, сопутствующими целями операции станет мониторинг и сбор информации относительно незаконного экспорта нефти из Ливии на нефтепродукты, повышение возможностей подразделений береговой охраны и ВМС Ливии в обеспечении правопорядка вдоль побережья страны, борьба со схемами контрабанды людьми и выявления путей такого трафика.

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Напомним, ранее Ливия официально попросила в Турцию о военной помощи.