ЕС может ввести санкции против Беларуси в августе, – Reuters

Решение относительно санкций в ЕС планируют принять 27-28 августа Фото из открытых источников

14 августа министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры по поводу ситуации в стране

Европейский Союз может в конце августа ввести новые санкции против Беларуси в связи с протестами, которые продолжаются в стране из-за победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления неназванных дипломатов и европейских чиновников.

Как отмечается, в пятницу, 14 августа, министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры относительно Беларуси. По предварительной информации, за введение санкций выступили Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. Тогда как Венгрия призвала Евросоюз "продолжать диалог с Беларусью и избегать ее остракизма". Заметим, санкции намерены ввести "против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов".

"Направление движения кажется четким. Сколько человек будет внесено в черный список, насколько далеко мы пойдем, во многом будет зависеть от Венгрии", – отметил неназванный дипломат Европейского Союза в Брюсселе.

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По данным источников, на которые ссылается агентство, санкции, как и в случае с Россией, предполагают запреты на поездки и замораживание активов в ЕС. Отмечается, что в более узком варианте ограничения могут быть применены в отношении некоторых должностных лиц белорусского ЦИК и органов безопасности. В более широком варианте - в отношении государственных чиновников.

Однако, в издании подчеркнули, что окончательное решение относительно санкций планируется принять после очередного обсуждения между министрами иностранных дел ЕС 27-28 августа.

Заметим, сейчас ограничения ЕС в отношении Беларуси включают эмбарго на поставки оружия и запрет на экспорт оборудования, которое может быть использовано для репрессий внутри страны.

Напомним, на этой неделе Литва, Латвия и Польша подготовили план урегулирования кризиса, вызванного протестами в Беларуси, а также призвали власти освободить задержанных и возобновить диалог с обществом.