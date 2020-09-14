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ЕС хочет ввести продовольственную блокаду Великобритании, - Джонсон

Борис Джонсон Фото из открытых источников

ЕС таким образом будто бы усиливает "крайнее толкование" соглашения о Северной Ирландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что Европейский Союз угрожает "остановить поставки продуктов питания из Великобритании в Северную Ирландию", несмотря на существование пошлин на импорт из одного региона в другой, передает DW со ссылкой на колонку Джонсона в Daily Telegraph.

В частности, глава британского правительства уверен, что таким образом может быть уничтожена экономическая и территориальная целостность страны. В то же время, по его мнению, действия ЕС угрожают миру в Северной Ирландии. 

Джонсон считает, что таким образом ЕС усиливает "крайнее толкование" соглашения о Северной Ирландии. 

В Евросоюзе уже отвергли обвинения в попытках нарушить целостность Великобритании. Там напомнили, что страна должна соответствовать ряду требований для того, чтобы ЕС дал разрешение на импорт продовольствия.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверял, что Российская Федерация не влияла на голосование о выходе из Европейского Союза Великобритании.

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