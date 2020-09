ЕС готовит совместное заявление 27 стран-членов по отравлению Навального, – СМИ

Заявление должно появиться сегодня, 3 сентября

DW



В результате подтверждения немецким правительством информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального 27 стран-членов ЕС обнародуют совместное заявление. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

Отмечается, что соответствующее заявление появится сегодня, 3 сентября. "Германия сегодня утром проинформировала послов ЕС относительно Навального. Сейчас главное-посмотреть на реакцию России. Совместное заявление 27 стран-членов по этому вопросу появится позже в течение дня", – сказал Джозвяк.

Germany briefed EU ambassadors this morning on #Navalny . Key now is to see how #Russia reacts. an EU-27 statement on the issue will come later today