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ЕС готовит совместное заявление 27 стран-членов по отравлению Навального, – СМИ

Заявление должно появиться сегодня, 3 сентября

DW


В результате подтверждения немецким правительством информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального 27 стран-членов ЕС обнародуют совместное заявление. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

Отмечается, что соответствующее заявление появится сегодня, 3 сентября. "Германия сегодня утром проинформировала послов ЕС относительно Навального. Сейчас главное-посмотреть на реакцию России. Совместное заявление 27 стран-членов по этому вопросу появится позже в течение дня", – сказал Джозвяк.

 

Напомним, вчера, 2 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский оппозиционер Алексей Навальный – жертва преступления, его хотели заставить замолчать. По словам лидера Германии, случай с Навальным привлек внимание всего мира, и сейчас в РФ существуют важные вопросы, на которые ей нужно ответить.

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Ранее сообщалось, что мировые лидеры призывают использовать "Северный поток-2" для новых санкций против России из-за отравления Навального. В частности, председатель парламентского комитета Германии заявил о необходимости жесткой политики и ответа на единственный язык, который Путин понимает, – язык торговли газом.

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