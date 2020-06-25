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ЕС еще не определился с критериями въезда граждан третьих стран, - Степанов

Фото из открытых источников

Актуальная информация будет публиковаться на сайте украинского МИД

Руководство Европейского союза еще не приняло решений относительно критериев въезда на свою территорию граждан других стран. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"ЕС пока не определился с критериями въезда на территорию Евросоюза граждан третьих стран. Актуальную информацию по правилам посещения гражданами Украины других стран можно получить на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины", - отметил он.

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Напомним, по состоянию на утро 25 июня в Украине лабораторно подтверждено 40 008 случаев коронавируса COVID-19, из которых 17 758 пациентов выздоровели, а умерли 1067 человек.

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