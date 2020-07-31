ЕС договорился о закупке 300 миллионов доз вакцины от COVID-19

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Препарат получит разрешение на использование не ранее 2021 года

Европейский Союз предварительно договорился о закупке 300 миллионов доз потенциальной вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 от компании Sanofi-GSK Об этом говорится в официальном коммюнике Еврокомиссии, сообщает ЕП.

Как отмечается, предварительная договоренность позволит всем странам-членам закупить вакцину.

"Когда будет доказано, что вакцина является безопасной и эффективной, Комиссия использует имеющуюся основу для контракта для закупки 300 млн доз вакцины, от имени всех стран-членов ЕС", - объяснили в сообщении.

По предварительной информации, будущий контракт с Sanofi-GSK будет финансироваться через инструмент экстренной поддержки (Emergency Support Instrument).

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Кроме этого, Еврокомиссия продолжила вести переговоры с другими разработчиками потенциальной вакцины.

"Мы не знаем сейчас, какая вакцина в итоге окажется лучшей. Поэтому Европа инвестирует в различные вакцины, основанные на различных технологиях. Это увеличивает наши шансы быстро получить эффективное средство от вируса", – пояснила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Европейский Союз также поможет с доступом к вакцине для менее обеспеченных стран.

К слову, вакцина Sanofi-GSK получит финальные разрешения на использование от Европейского медицинского агентства в июне 2021 года. Однако, это произойдет при условии успешного проведения всех этапов клинических испытаний.

Напомним, недавно стало известно, какой будет примерная стоимость противокоронавирусной вакцины. По предварительной информации, цена за дозу составит от 3 до 30 долларов. Однако, некоторые компании намерены продавать сразу курс прививок.