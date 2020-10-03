Эрдоган заявил о принадлежности Иерусалима к Турции

По словам президента Турции, страна покидала Иерусалим "в слезах"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото EPA-EFE

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Иерусалим является турецким городом. Об этом глава страны сообщил во время выступления перед депутатами турецкого парламента, передает "Times of Israel".

По словам Эрдогана, Турция покинула Иерусалим "в слезах". "В этом городе, который нам пришлось оставить в слезах во время Первой мировой войны, все еще можно натолкнуться на следы османского сопротивления. Итак, Иерусалим - это наш город, город от нас", – сказал президент Турции.

Кроме того, Эрдоган считает, что палестинский народ живет в Иерусалиме "тысячи лет", но он был оккупирован и его права нарушили. "Мы считаем за честь от имени нашей страны и нации выразить права угнетенного палестинского народа... С этим пониманием мы будем следовать как палестинскому делу, которое является кровоточащей раной мировой совести, так и делу Иерусалима до конца", резюмировал глава страны.

Как сообщают журналисты, Министерство иностранных дел Турции отказалось комментировать слова Эрдогана.

Известно, что Османская империя правила Иерусалимом с 1516 по 1917 гг. Современная Турция, государство-наследник, давно отмечала на связи с городом, регулярно осуждая усилия Израиля "иудаизировать" Иерусалим и выражала недовольство, когда США признали город официальной столицей Израиля.

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Напомним, недавно Турция заявила о своей поддержке Азербайджана и осудила действия Армении в Нагорном Карабахе. МИД страны призвал международное сообщество "встать на сторону праведников".