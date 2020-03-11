Эрдоган пришел в парламент с тепловой камерой: измерял температуру

Его помощник измерял на повышенную температуру всех, кто подходил к президенту

Президент Турции Реджеп Эрдоган пришел в парламент вместе со своим помощником, который имел с собой теплокамеру, при помощи которой они проверяли всех встречных людей на повышенную температуру. Об этом сообщает Reuters.

Помощник сканировал всех, кого встречал, журналистов и политиков, которые собирались вокруг турецкого президента.

Позже Эрдоган сказал членам своей партии, что Турция предпринимает соответствующие шаги для защиты всех граждан. "Ни один вирус не является сильнее наши мероприятия", - сказал он.

Помощник президента заявил, что тепловую камеру, вероятно, будут использовать и для будущих публичных выступлений Эрдогана, чтобы ограничить риск его заражения коронавирусом.

Кроме этого, 66-летний президент этой неделе избегал рукопожатий с чиновниками. Вместо этого на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе и с недавно аккредитованными послами в Анкаре он клал руку на сердце, объясняя свои действия словом "Корона".

Ранее сообщалось, что правительство Молдовы примет законопроект, согласно которому будет введен наказания для лиц, которые провоцируют панику населения на фоне появления случаев коронавирус на территории страны.