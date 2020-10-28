Эрдоган предложил Путину совместно разрешить конфликт в Карабахе

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Россия выразила обеспокоенность напряженной ситуацией в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля и агентство Reuters.

Как отмечается, телефонный разговор между президентами России и Турции состоялся 27 октября по инициативе Анкары. В частности, в ходе разговора Путин и Эрдоган обсудили развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Мы провели хорошие переговоры с Путиным. Подробно обсудили Карабах. Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща предпримем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем ли мы урегулировать проблему или же нет", - заявил Эрдоган.

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В свою очередь Владимир Путин рассказал Эрдогану о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса.

По данным Кремля, лидеры России и Турции договорились и дальше осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран.

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Напомним, недавно Армения и Азербайджан в очередной раз договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое должно было начаться в 8 часов утра 26 октября.

Однако, в понедельник Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении договоренностей, а обстрелы в Карабахе продолжились.