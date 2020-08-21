Эрдоган подтвердил открытие в Черном море крупнейшего в Турции месторождения природного газа

Объем месторождения составляет 320 млрд кубометров

Турция нашла в водах Черного моря крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Об этом заявил президент страны Реджип Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

По словам Эрдогана, объем месторождения составляет 320 млрд кубометров. Кроме того, президент Турции планирует начать добычу газа уже через несколько лет. "Наша цель - до 2023 года передать Черноморский газ в пользование народу. Турция настроена на решение проблемы с энергетикой в стране", - подчеркнул Эрдоган.

По мнению главы Турции, энергетика является не только основным фактором развития, но и играет важную роль в обеспечении независимости страны.

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Напомним, вчера, 20 августа, в СМИ появилась информация, что турецкое буровое судно обнаружило месторождение природного газа в Черном море недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции. Согласно сообщению, если Турция решит экспортировать газ этих месторождений, то в в его покупке могут быть заинтересованы Украина, Болгария и Греция.