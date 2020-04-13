Эрдоган не согласовал отставку министра внутренних дел после введения комендантского часа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото EPA-EFE

Министр внутренних дел подвергся критике после введения комендантского часа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не принял заявление об отставке министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, которую тот подал на фоне массовых скоплений людей после введения комендантского часа. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что решение ограничить передвижение людей наоборот повысило риск распространения коронавируса.

"Отставка министра не была принята, он продолжит выполнять свои обязанности", – отмечают в администрации президента.

Сойлу заявил, что берет на себя ответственность за последствия решения введения комендантского часа.

Сообщается, что министр стал объектом жесткой критики после того, как в пятницу правительство объявило о введении 48-часового комендантского часа в 31 провинции, включительно с Анкарой и Стамбулом.

Из-за такого решения социальная дистанция между людьми уменьшилась и привела к значительным скоплениям в очередях за продуктами.

Ранее сообщалось, что Турция полностью закрывает международное авиасообщение со всеми странами и ставит ограничение на междугородние перевозки.