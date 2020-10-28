Эрдоган будет судиться с Charlie Hebdo из-за оскорбительной карикатуры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото из открытых источников

В поданном заявлении особо выделено руководство журнала и карикатурист

В среду, 28 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французское издание Charlie Hebdo из-за оскорбительной карикатуры с его изображением. Об этом пишет турецкое государственное агентство Anadolu.

В частности, в поданном заявлении особо выделено руководство журнала и карикатурист. Адвокат Эрдогана утверждает, оскорбительный контент является "криминальной клеветой", которая "не подпадает под действие свободы слова".

К слову, столичная прокуратура Турции уже начала уголовное расследование в отношении руководства Charlie Hebdo за оскорбление президента.

Новости по теме: Как Charlie Hebdo в очередной раз навел шуму в исламском мире

Напомним, ранее французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, на карикатуре президент Турции сидит в кресле в нижнем белье, и при этом держит банку с напитком, а другой рукой задирает платье женщине в хиджабе. "Эрдоган. В частной жизни он очень игривый", – говорится в заголовке.