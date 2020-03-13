Эпидемия коронавируса: В штаб-квартире ООН зафиксировали первый случай заболевания COVID-19
Несколько заседаний ООН были отменены из-за диагноза одного из дипломатов
В штаб-квартире ООН произошел первый случай заболевания коронавирусом - положительный результат теста на COVID-19 получила дипломатка с филиппинской миссии.
Об этом сообщает Reuters.
Известно, что в связи с этим филиппинскую миссию отправили на карантинный режим, а персоналу, который с ними контактировал, посоветовали самоизолироваться в случае выявления симптомов заболевания.
"На сегодняшний день филиппинская миссия находится в закрытом режиме, и весь персонал проинструктирован относительно самостоятельного карантина и обращения за медицинской помощью, если у них появятся симптомы заболевания. Мы предполагаем, что все мы были заражены", - рассказала исполняющая обязанности посла Филиппин в ООН Кира Азусена.
Всего филиппинская миссия насчитывает около 12 дипломатов.
Как отмечается, больная коронавирусом дипломатка посещала штаб-квартиру ООН в понедельник и тогда у нее не было никаких симптомов.
Однако, на следующий день она обратилась к врачу, который сообщил, что у нее грипп.
Впоследствии, после прохождения теста, стало известно, что дипломат заразилась коронавирусом.
По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, зал заседаний ООН, в который заходила дипломатка, убрали трижды с понедельника.
"Несколько заседаний ООН, запланированных на пятницу, были отменены из-за диагноза", - добавили в ООН.
Напомним, как сообщалось ранее, у жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо официально подтвердили коронавирус и отправили ее в изоляцию.
Также Британия и ЕС отменили переговоры по Brexit из-за пандемии коронавируса.