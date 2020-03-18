Эпидемия коронавируса: Правительство Перу ввело комендантский час

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Комендантский час вступил в силу в среду, 18 марта

Президент Перу Мартин Вискарра объявил общенациональный комендантский час для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает Garda.

Согласно распоряжению, лица, проживающие в Перу, должны оставаться в своих домах с 20:00 до 5:00 (по местному времени) каждую ночь до завершения чрезвычайного положения (ЧП) в стране.

Комендантский час вступил в силу в среду, 18 марта.

Как сообщалось, по последним данным общее количество случаев коронавируса COVID-19 в 169 странах и территориях составляет 204 044 лиц.

В связи с пандемией все страны Европы, в том числе и Украина объявили карантин для своих граждан. Жителям рекомендуют оставаться дома, и покидать дом только в случае необходимости, как например сходить в супермаркет за продуктами или к врачу.