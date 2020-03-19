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Эпидемия COVID-19: За сутки во Франции умерло 108 человек

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Франция занимает пятое место по количеству случаев заражения COVID-19 в Европе

За сутки от коронавируса во Франции умерло 108 человек, тысячи людей в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Общее количество смертельных случаев в стране достигло 372 человек. Всего коронавирусом заразились более 10 тыс. французов.

По информации Министерства здравоохранения, в настоящее время госпитализированы 4761 человек, более тысячи находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии. При этом известно всего о нескольких десятках людей, которые смогли вылечиться от вируса.

Франция занимает пятое место по количеству случаев заражения COVID-19 в Европе. Больше всего инфицированных в Италии - 41,1 тыс. людей.

Согласно данным, в мире всего зарегистрировано 218 815 случаев инфицирования, среди них - 8810 смертей и 84 114 человек, которые преодолели болезнь.

Как известно, от вируса в мире излечилось более 84 тысяч человек

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