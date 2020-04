Пандемия COVID-19 повлияла на подземную активность планеты, - ученые

Уменьшение шума позволит фиксировать подземные толчки, которые ранее нельзя было услышать

После распространения коронавирусной инфекции в мире колебания в земной коре (сейсмический шум) уменьшились на 30-40 процентов. Об этом сообщили в Бельгийской обсерватории.

Как отмечается, сейсмический шум в земной коре создавали движение автомобилей, поездов и работа промышленных предприятий. Однако пандемия коронавируса изменила деятельность человека.

В частности, правительства разных стран для борьбы с эпидемией COVID-19 закрывают производства, существенно сокращают транспортные потоки и ограничивают передвижение людей.

По словам ученых, уменьшение шума позволит фиксировать подземные толчки, которые ранее нельзя было услышать из-за шума городов.

Update this morning: anthropogenic noise is still low. We also compare the median noise per weekday/hour before/after lockdown! #staysafe #stayhomebelgium pic.twitter.com/iAE1imBuEj