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Пандемия COVID-19 повлияла на подземную активность планеты, - ученые

Фото из открытых источников

Уменьшение шума позволит фиксировать подземные толчки, которые ранее нельзя было услышать

После распространения коронавирусной инфекции в мире колебания в земной коре (сейсмический шум) уменьшились на 30-40 процентов. Об этом сообщили в Бельгийской обсерватории

Как отмечается, сейсмический шум в земной коре создавали движение автомобилей, поездов и работа промышленных предприятий. Однако пандемия коронавируса изменила деятельность человека. 

В частности, правительства разных стран для борьбы с эпидемией COVID-19 закрывают производства, существенно сокращают транспортные потоки и ограничивают передвижение людей.

По словам ученых, уменьшение шума позволит фиксировать подземные толчки, которые ранее нельзя было услышать из-за шума городов. 

 

К слову, впервые геолог и сейсмолог Королевской обсерватории в Бельгии Томас Лекок отметил это явление в Брюсселе. Тогда сотрудники обсерватории зафиксировали снижение шума в бельгийской столице на 30-50 процентов. Такие данные ученые получили после того, как в середине марта в стране начали закрывать школы, вузы, рестораны и магазины. 

Напомним, недавно исследователи из Европейского космического агентства показали, как изменился уровень загрязнения воздуха над различными городами Европы после введения строгих карантинных мер для сдерживания распространения коронавирусной болезни COVID-19.

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