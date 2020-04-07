Пандемия COVID-19 повлияла на подземную активность планеты, - ученые

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Уменьшение шума позволит фиксировать подземные толчки, которые ранее нельзя было услышать

После распространения коронавирусной инфекции в мире колебания в земной коре (сейсмический шум) уменьшились на 30-40 процентов. Об этом сообщили в Бельгийской обсерватории.

Как отмечается, сейсмический шум в земной коре создавали движение автомобилей, поездов и работа промышленных предприятий. Однако пандемия коронавируса изменила деятельность человека.

В частности, правительства разных стран для борьбы с эпидемией COVID-19 закрывают производства, существенно сокращают транспортные потоки и ограничивают передвижение людей.

По словам ученых, уменьшение шума позволит фиксировать подземные толчки, которые ранее нельзя было услышать из-за шума городов.

Update this morning: anthropogenic noise is still low. We also compare the median noise per weekday/hour before/after lockdown! #staysafe #stayhomebelgium pic.twitter.com/iAE1imBuEj — Seismologie.be (@Seismologie_be) April 6, 2020

К слову, впервые геолог и сейсмолог Королевской обсерватории в Бельгии Томас Лекок отметил это явление в Брюсселе. Тогда сотрудники обсерватории зафиксировали снижение шума в бельгийской столице на 30-50 процентов. Такие данные ученые получили после того, как в середине марта в стране начали закрывать школы, вузы, рестораны и магазины.

Напомним, недавно исследователи из Европейского космического агентства показали, как изменился уровень загрязнения воздуха над различными городами Европы после введения строгих карантинных мер для сдерживания распространения коронавирусной болезни COVID-19.