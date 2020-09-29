Эмир Кувейта умер на 92-м году жизни

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Фото из открытых источников

Шейх Сабах управлял страной с 2006 года

В США в возрасте 91 год скончался старейший арабский правитель, эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Об этом сообщило официальное информагентство KUNA со ссылкой на канцелярию эмира.

Отметим, в июле Сабаха госпитализировали в одну из клиник штата Миннесота, где ему провели операцию, однако, её детали не сообщались. Согласно отдельным сообщениям СМИ, эмиру удалили две опухоли.

Позднее власти Кувейта неоднократно заявляли, что состояние здоровья Сабаха IV стабильное и он идет на поправку. Однако, временно исполняющим обязанности эмира назначили младшего брата Сабаха IV и наследного принца Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

Шейх Сабах управлял страной с 2006 года. До этого еще 3 года он возглавлял правительство Кувейта. Кроме того, он несколько лет возглавлял внешнеполитическое ведомство страны.

Напомним, ранее американский адвокат, филантроп и отец основателя корпорации Microsoft Билл Гейтс-старший умер на 95-м году жизни в своем доме в пригороде Сиэтла.