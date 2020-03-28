live
Новости » Мир Читати новину українською

Элтон Джон вместе с Билли Айлиш, Мэрайей Кэри и другими звездами проведет "домашний" концерт

Целью мероприятия является поддержать дух людей во время кризиса и собрать средства на борьбу с вирусом

Известный британский певец и композитор Элтон Джон совместно с другими мировыми звездами организует специальный благотворительный концерт, который будут транслировать по телевиденью и радио, чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает АР

Согласно сообщению, к инициативе присоединились Билли Айлиш, Мэрайя Керри, Алиша Киз, Backstreet Boys, Тим Макгроу и Билли Джо Армстронг. Артисты будут выступать в своих домах и будут использовать для трансляции мобильные телефоны, камеры и аудиоаппаратуру, чтобы гарнтувати безопасность всех участников.

Как отмечается, концерт запланирован на воскресенье 29 марта в 21:00 по Вашингтоном (по Киеву - в понедельник 30 марта в 03:00), его будут транслировать на телеканале Fox и на радиостанциях iHeartMedia. Зрители также смогут сделать пожертвование в благотворительные фонды Feeding America и First Responders Children’s Foundation. 

Напомним, всемирно известный итальянский модельер Джорджио Армани выделил более одного миллиона долларов на борьбу с коронавирусом COVID-2019.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Два месяца назад маски распродавали, а сейчас взялись создавать антикризисные штабы, – Кива о действиях власти У Хорошковского также положительный тест на коронавирус, – Кива "Это наша гражданская ответственность": Илья Кива в Полтаве передал медицинские маски и средства индивидуальной защиты Верховная Рада также должна быть на карантине, – Илья Кива
Loading...

программы канала ZIK

Болезнь свирепствует в Украине. Спецпоезд до Москвы за украинцами | #Новости | 28.03.2020
Инфицированная Скороход. Региональное распространение болезни. Что будет с долларом? | #Новости | 28.03.2020
Инфекция распространяется по миру. Украинские границы под замком. Экономический кризис | Ток-шоу
Режим чрезвычайной ситуации. Хайп на вирусе | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады. Дыра в украинском бюджете | Ток-шоу
Горячие споры | Медицина трещит по швам. Где зарабатывать украинцам сейчас? | Ток-шоу