Элтон Джон вместе с Билли Айлиш, Мэрайей Кэри и другими звездами проведет "домашний" концерт

Целью мероприятия является поддержать дух людей во время кризиса и собрать средства на борьбу с вирусом

Известный британский певец и композитор Элтон Джон совместно с другими мировыми звездами организует специальный благотворительный концерт, который будут транслировать по телевиденью и радио, чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает АР.

Согласно сообщению, к инициативе присоединились Билли Айлиш, Мэрайя Керри, Алиша Киз, Backstreet Boys, Тим Макгроу и Билли Джо Армстронг. Артисты будут выступать в своих домах и будут использовать для трансляции мобильные телефоны, камеры и аудиоаппаратуру, чтобы гарнтувати безопасность всех участников.

Как отмечается, концерт запланирован на воскресенье 29 марта в 21:00 по Вашингтоном (по Киеву - в понедельник 30 марта в 03:00), его будут транслировать на телеканале Fox и на радиостанциях iHeartMedia. Зрители также смогут сделать пожертвование в благотворительные фонды Feeding America и First Responders Children’s Foundation.

Напомним, всемирно известный итальянский модельер Джорджио Армани выделил более одного миллиона долларов на борьбу с коронавирусом COVID-2019.