Елизавета II лишила Харви Вайнштейна ордена Британской империи

Продюсер получил награду за вклад в британскую киноиндустрию

Королева Великобритании Елизавета II лишила голливудского продюсера Харви Вайнштейна ордена Британской империи. Об этом сообщила пресс-служба британского Комитета по конфискации наград.

Отмечается, что Вайнштейн получил орден в 2004 году за вклад в британскую киноиндустрию. "Британская королева распорядилась, чтобы награждение Харви Вайнштейна почетным командором ордена Британской империи от 29 января 2004 года было отменено и аннулировано, а его имя было вычеркнуто из реестра указанного ордена", – говорится в сообщении.

Известно, что в Соединенном Королевстве могут лишать высших наград лиц, которые после их получения запятнали свою репутацию, были признаны виновными в уголовных преступлениях или же навредили репутации наградной системе страны.

Напомним, 11 марта 2020 года суд огласил приговор голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Его признали виновным и приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинению в домогательствах.

Как известно, Харви Вайнштейна публично обвинили в сексуальных домогательствах и насилии более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли и Эшли Джадд.

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В конце мая текущего года стало известно, что Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины. Тогда отмечалось, что одной из обвинителей на момент насилия было 17 лет.