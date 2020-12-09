"Эльф на плече": Звезды начали рождественский флешмоб в социальных сетях

Фото, которым Элизабет Бэнкс начала флешмоб Фото из Инстаграма

Тренд призван добавить праздничного настроения в канун Рождества

Американская актриса Элизабет Бэнкс взорвала социальные сети новым рождественским флешмобом. Об этом сообщает издание LʼOFFICIEL.

"Я знаю, что вы слышали о "Эльфе на полке", а слышали ли вы о...", - начала такими словами флешмоб голливудская звезда и выставила свое фото со своеобразным эльфом на плече – Томом Хэнксом.

Как отмечается, идею женщина взяла из детской рождественской книжечки "Эльф на полке". Согласно истории, эльфа нужно было оставлять на полочке, чтобы доверять свои секреты и тайны, в частности, и желание о подарке на Новый год. Актриса интерпретировала сюжет в реальную жизнь и призвала друзей приобщаться.

Суть тренда заключается в том, чтобы разместить на своей странице в Инстаграм фотоколлаж, где на главном фоне вы, а на вашем плече сидит тот самый эльф. На эту роль следует выбрать человека, чье имя созвучно с вашим.

Мировой бомонд уже приобщился к веселой рождественской идее Элизабет Бэнкс и пополняют ленту социальной сети интересными снимками. Среди таких: Джо Джонас, Николь Кидман, Галь Гадот, Марк, Руффало, Натали Портман и другие звезды.

Николь Кидман со своим эльфом Фото из Инстаграма

Джо Джонас присоединился к флешмобу Фото из Инстаграма

Саша Барон Коэн и Шарон Стоун в виде эльфа на плече Фото из Инстаграма

Новости по теме: Украинские актеры Цымбалюк и Трегубова снялись в новом клипе "Ленинграда"

Напомним, что накануне Кэтрин О'хара повторила культовый момент из фильма "Один дома". Женщина сыграла маму Кевина и напомнила эпизод из аэропорта.