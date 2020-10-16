Экспрезиденту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в "ливийском" финансировании избирательной кампании
Сам политик отрицает свою вину
Национальная финансовая прокуратура предъявила обвинения в создании "преступной группировки" бывшему президенту Франции Николя Саркози. Об этом сообщает AFP.
Согласно сообщению, в течение последних недель суд рассматривал дело о подозрении в финансировании избирательной кампании Саркози 2007 года.
Как отмечается, деньги были предоставлены ливийским диктатором Муаммаром Каддафи для реабилитации его режима на международной арене.
На такой шаг отреагировал в Facebook и сам Саркози. Политик написал о своей невиновности и отсутствии каких-либо доказательств.
"Французы должны знать, что я не виноват в том, в чем меня обвиняют. В конечном итоге я докажу свою полную невиновность", - заявил бывший президент.
Напомним, в марте 2018 года экс-президента Франции Николя Саркози взяли под стражу по подозрению в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году.
Впоследствии ему предъявили обвинения во взяточничестве, незаконном финансировании его президентской кампании в 2007 году и сокрытии ливийских государственных средств.