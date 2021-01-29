Эксперты ВОЗ в Ухани начали исследовать происхождение коронавируса

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Накануне они закончили прохождение двухнедельного карантина

Группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань, начала исследования происхождения вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, накануне в ученых закончился 14-дневный карантин, они переехали в отель в Ухани и теперь непосредственно начинают свою работу.

Представительница международных экспертов ВОЗ Марион Купманс заявила, что уже была проведена первая личная встреча с китайскими коллегами.

Как отмечается, представители ВОЗ проведут еще две недели в Китае, в частности они посетят рынок морепродуктов, где началась вспышка, а также Институт вирусологии в городе Ухань.

Одна из гипотез, которую Китай отверг, заключается в том, что пандемия началась после утечки вируса из правительственной лаборатории.

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"Важно помнить, что успех этой миссии и отслеживание происхождения (COVID-19, - ред.) на 100% зависит от доступа к соответствующим источникам", - заявила член команды ВОЗ из Дании Теа Фишер.

Следует заметить, что следственная группа должна была прибыть в Ухань еще в начале января, и задержка Китаем их визита вызвала публичную критику со стороны главы ВОЗ.

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Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может превратиться в эндемическое заболевание.