Эксперты ВОЗ побывали на рынке морепродуктов в китайском Ухане

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Доступ людей на рынок временно ограничили

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые исследуют происхождение коронавірусної болезни COVID-19, побывали на продовольственном рынке в китайском городе Ухань, где она впервые была обнаружена. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что среди прочего команда из 10 вирусологов посетила рынок морепродуктов и мяса Baishazhou, который является одним из крупнейших в городе. В связи с этим доступ людей на рынок временно ограничили.

Как известно, 31 декабря 2019 года на этом рынке зарегистрировали четыре случая "загадочной пневмонии", которую позже определили как новый коронавирус. По словам международных экспертов по здравоохранению, рынок по-прежнему играет роль в отслеживании происхождения коронавирус, однако один визит экспертов вряд подтвердит это.

Ранее специалисты ВОЗ побывали в двух больницах в Ухане, где были обнаружены первые вспышки COVID-19.

Напомним, недавно группа исследователей Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань, где впервые были выявлены случаи коронавируса COVID-19, чтобы провести расследование относительно его происхождения. В состав группы входят вирусные и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама.

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Впоследствии стало известно, что группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань, начала исследования происхождения вируса SARS-CoV-2. Это произошло после того, как они закончили прохождение двухнедельного карантина.