Экспертиза признала актера Ефремова вменяемым
При этом психиатр обратил внимание на употребление актером алкоголя и наркотиков
Актер Михаил Ефремов, который устроил смертельную ДТП в Москве, признан вменяемым. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.
"Экспертиза подтвердила дееспособность и полную вменяемость Ефремова", - сказал источник.
При этом психиатр обратил внимание на употребление актером алкоголя и наркотиков.
"Необходимость в более глубоком стационарном обследовании Ефремова нет", - добавили там.
Напомним, ранее российский актер Михаил Ефремов, который в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельное ДТП в Москве, записал ролик, в котором впервые обратился к семье погибшего в аварии Сергея Захарова и пообещал помочь им "всеми средствами".
8 июня в Москве произошло ужасное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате столкновения авто погиб один человек. Как стало известно, артист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Впоследствии Таганский районный суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.