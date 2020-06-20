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Экспертиза признала актера Ефремова вменяемым

Михаил Ефремов Фото из открытых источников

При этом психиатр обратил внимание на употребление актером алкоголя и наркотиков

Актер Михаил Ефремов, который устроил смертельную ДТП в Москве, признан вменяемым. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Экспертиза подтвердила дееспособность и полную вменяемость Ефремова", - сказал источник.

При этом психиатр обратил внимание на употребление актером алкоголя и наркотиков.

"Необходимость в более глубоком стационарном обследовании Ефремова нет", - добавили там.

Новости по теме: Семья погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова не приняла извинения актёра

Напомним, ранее российский актер Михаил Ефремов, который в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельное ДТП в Москве, записал ролик, в котором впервые обратился к семье погибшего в аварии Сергея Захарова и пообещал помочь им "всеми средствами".

8 июня в Москве произошло ужасное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате столкновения авто погиб один человек. Как стало известно, артист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

Впоследствии Таганский районный суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

 

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