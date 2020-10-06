Экс-президента Кыргызстана выпустили из СИЗО по требованию протестующих, - СМИ

Алмазбек Атамбаев Фото из открытых источников

Мужчина находился в СИЗО с 2019 года из-за участия в освобождении криминального авторитета

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из-под стражи по требованию участников протестов. Об этом сообщает "Настоящее время".

Как отмечается, это случилось после того, как митингующие захватили здание парламента. После этого часть из них двинулась к зданию Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ).

Через некоторое время силовики, которые находились возле ГКНБ, перешли на сторону протестующих.

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В результате после переговоров с руководством государственного комитета бывшего президента Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, где он находился с августа 2019 года за участие в освобождении криминального авторитета.

Напомним, в июне этого года Атамбаева признали виновным в незаконном освобождении чеченского "вора в законе" и приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Заметим, протесты в Кыргызстане вспыхнули 5 октября в знак несогласия с результатами парламентских выборов. В митингах приняли участие тысячи людей, а затем акции переросли в столкновения с полицией.

В ходе протестов пострадали по меньшей мере 590 человек, еще один человек погиб.