Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы

Атамбаева признали виновным в незаконном увольнении чеченского "вора в законе"

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаєва приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом повідомляє местный ресурс 24.kg.

Как отмечается, что его признали виновным в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

В частности, прокуроры просили для Атамбаева 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, но суд решил дать ему меньший срок. Сам бывший президент отказался выступать в суде с последним словом.

Отметим, дело о незаконном увольнении чеченского криминального авторитета Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года, в нем фигурируют еще 19 человек - медики, которые поставили диагноз осужденному, а также другие высокопоставленные чиновники. В 2013 году досрочно освободили Батукаева из тюрьмы на основании поддельной справки, после чего он сбежал в Чечню.

Местные СМИ уточняют, что у Атамбаева конфисковали несколько автомобилей, земельные участки, недвижимость и другие активы.

Ранее стало известно, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев причастен к убийству начальника спецназа "Альфа" во время штурма его дома в Кой-Таше в августе 2019 года