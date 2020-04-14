Экс-министра обороны Грузии посадили на пять лет за штурм парламента - СМИ

Судебное заседание Фото из открытых источников

Его обвиняют в организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время штурма парламента Грузии 20-21 июня

Городской суд Тбилиси признал экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили виновным в участии в беспорядках в столице Грузии летом 2019 года и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает портал Новости-Грузия.

“Окруашвили было предъявлено обвинение в "организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время штурма парламента Грузии 20-21 июня". Однако затем суд оправдал его в части организации”, - говорится в сообщении.

Лидера партии “Победная Грузия” Окруашвили задержали 25 июля 2019 года. По решению суда его взяли под стражу на время следствия и судебных разбирательств.

Освобождение Окруашвили или изменение ему меры пресечения были одним из вопросов соглашения между властью и оппозицией, которые 8 марта заявили о достижении договоренностей относительно проведения выборов парламента в 2020 году.

Напомним, вечером 20 июня 2019 года на акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси вышли несколько тысяч человек. Оппозицию и общественность возмутило, что российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов во время посещения парламента сел в кресло его главы.

Напомним, 14 ноября в 2019 году в Тбилиси начались массовые акции протеста из-за неподдержки законопроекта о проведении выборов по пропорциональной избирательной системе.

17 ноября митинги возобновились, а полицейские применили водомет для разгона участников возле здания парламента. Во время разгона демонстрантов были задержаны 37 активистов, а еще 6 человек пострадали.