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Экологическая катастрофа: На Камчатке внезапно погибли сотни морских существ

На побережье Камчатки выбросило мертвых животных ASTV.RU

В воде зафиксировали наличие нефтепродуктов, фенола и других неустановленных веществ

На побережье Камчатки зафиксировали загрязнение воды неустановленным веществом, в результате чего массово начали погибать морские животные, а люди, которые контактировали с водой, заметили ухудшение самочувствия. Об этом сообщает Greenpeace.

Как отмечается, инцидент произошел в районе Халактырского пляжа — главной локации для профессиональных сёрфингистов. Там после проверки проб воды специалисты зафиксировали превышение количества нефтепродуктов в четыре раза, в 2,5 раза превышено содержание фенола и других веществ.

"Масштаб загрязнения до сих пор не определён, но тот факт, что мёртвых животных находят по всему побережью, подтверждает серьёзность ситуации", - говорится в сообщении. 

Также сообщается, что вода в районе Халактырского пляжа изменила цвет. Кроме того, люди, которые контактировали с водой, стали жаловаться на самочувствие. Так, некоторые из них испытывали негативные последствия в виде белой пелены, сухости глаз, ухудшения зрения и першения в горле.

Кроме того, у некоторых из контактировавших с водой врачи зафиксировали ожоги роговицы глаза. Также у людей появлялась тошнота, рвота, слабость и высокая температура. 

В результате этого Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории. В Greenpeace назвали этот инцидент экологической катастрофой. 

Напомним, ранее на западном побережье острова Тасмания на берег выбросились 270 китов, 90 из которых погибли. Кроме того, большинство китов попали в "сравнительно недоступные" места, из-за чего работы по их спасению усложнились.

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