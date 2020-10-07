Экологическая катастрофа на Камчатке: Ученые обнаружили гибель 95% жителей морского дна

На побережье Камчатки выбросило мертвых животных ASTV.RU

Ученые прогнозируют, что масштаб загрязнения будет только расти

Ученые, исследовавшие акваторию Авачинской бухты на Камчатке, заявили о массовой гибели обитателей морского дна - 95% бентоса. Об этом сообщает официальный портал Камчатского края.

"Мы брали пробы, проводили поиски погибших животных и выполняли погружения для обследования бентоса. Наши результаты показали, что состояние морских млекопитающих, птиц находится в норме. На берегу мы также не нашли никаких выбросов крупных погибших морских животных, птиц. Однако при погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса (совокупность организмов, живущих на дне водоема, - ред.) - 95% мертвые. Сохранились отдельные крупные рыбы, креветки, крабы, но в очень небольшом количестве", - рассказал научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Уастов.

Как отмечается, проводили также погружение у устья реки Наличево, на мысе Наличево. Ученые не обнаружили в реке живности, а что касается мыса, то там зафиксировали темную нехарактерную воду в придонных слоях, коричневую пену и очень бедный подводный мир животных.

Следует заметить, что в районе острова Старичков и бухте Спасения также обнаружены массовые останки мертвого бентоса. Исследователи предполагают, что район загрязнения намного шире, чем акватория, которую они обследовали.

Что касается причин этой экологической катастрофы, то одной из возможных версий называют цветение водорослей, которое ранее уже вызывало гибель морских животных.

Однако отличием происходящего сейчас является массовая гибель именно животных у дна. Поверхность океана находится в удовлетворительном состоянии. По мнению участников экспедиции, масштаб бедствия будет только увеличиваться, поскольку те виды животных, которые питаются бентосом тоже погибнут - кормовая база уничтожена.

Напомним, на прошлой неделе на побережье Камчатки зафиксировали загрязнение воды неустановленным веществом, в результате чего массово начали погибать морские животные, а люди, контактировавшие с водой, заметили ухудшение самочувствия.