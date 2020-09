Его хотели заставить молчать: Меркель высказалась об отравлении Навального

Алексей Навальный Фото из открытых источников

По словам лидера Германии, случай с Навальным привлек внимание всего мира

Российский оппозиционер Алексей Навальный - жертва преступления, его хотели заставить замолчать. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя отравление активиста веществом из группы "Новичок", передает DW.

German Chancellor Angela Merkel says the poisoning of Russian opposition politician Alexei Navalny was "attempted murder" with a nerve agent. pic.twitter.com/t009qMobE8

— DW News (@dwnews) September 2, 2020

По словам лидера Германии, случай с Навальным привлек внимание всего мира и сейчас к РФ есть существенные вопросы, на которые ей нужно ответить.

"Навальный - жертва преступления, его хотели заставить замолчать. Я выступаю с осуждением того, что с ним произошло", - сказала Меркель.

Она подчеркнула, что преступление против Навального направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые отстаивает Евросоюз.

Напомним, ранее в правительстве Германии сообщили, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".

В связи с этим МИД Германии собирается вызвать посла России. Также сообщается, что Берлин проинформировал об этом ЕС и НАТО.