Египетские археологи нашли в "городе мертвых" более полусотни деревянных саркофагов

Также был обнаружен древний погребальный храм

В Египте археологи обнаружили новые находки на территории большого некрополя в Саккаре, среди которых древний погребальный храм и более 50 саркофагов. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что деревянные саркофаги относятся к периоду Нового Царства – между XVI и XI веками до н. э., а нашли их на глубине 10-12 м. Что касается храма, то он посвящен царице Нейт, жене фараона Тети. Находки обнаружили возле пирамиды, где похоронен фараон, первый правитель шестой династии.

Город Саккара расположен в 30 км от Каира и 3 тысячи лет назад активно использовался для захоронений, а также был главным некрополем Мемфиса – столицы Древнего Египта. Сейчас же он является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, не так давно в Помпеях археологи обнаружили украшенный фресками древний уличный магазин, в котором посетителям продавали горячую еду и напитки. Тогда в магазине обнаружили следы продуктов почти 2000-летней давности.

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Ранее сообщалось, что в пещере на индонезийском острове Сулавеси исследователи нашли рисунок свиньи, который является древнейшим изображением животного в истории человечества. Возраст рисунка превышает 45 тысяч лет.