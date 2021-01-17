live
Новости » Мир Читати новину українською

Египетские археологи нашли в "городе мертвых" более полусотни деревянных саркофагов

Также был обнаружен древний погребальный храм

В Египте археологи обнаружили новые находки на территории большого некрополя в Саккаре, среди которых древний погребальный храм и более 50 саркофагов. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что деревянные саркофаги относятся к периоду Нового Царства – между XVI и XI веками до н. э., а нашли их на глубине 10-12 м. Что касается храма, то он посвящен царице Нейт, жене фараона Тети. Находки обнаружили возле пирамиды, где похоронен фараон, первый правитель шестой династии.

Город Саккара расположен в 30 км от Каира и 3 тысячи лет назад активно использовался для захоронений, а также был главным некрополем Мемфиса – столицы Древнего Египта. Сейчас же он является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, не так давно в Помпеях археологи обнаружили украшенный фресками древний уличный магазин, в котором посетителям продавали горячую еду и напитки. Тогда в магазине обнаружили следы продуктов почти 2000-летней давности.

Новости по теме: В Египте археологи обнаружили около сотни мумий в цветных саркофагах. Фото

Ранее сообщалось, что в пещере на индонезийском острове Сулавеси исследователи нашли рисунок свиньи, который является древнейшим изображением животного в истории человечества. Возраст рисунка превышает 45 тысяч лет.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

На следующей неделе ТКГ соберется на заседание: Что обсудят СБУ сообщила о подозрении двум членам НВФ Шесть обстрелов и ранен украинский военный: Как прошли сутки на Донбассе За сутки представители НВФ шесть раз нарушили режим прекращения огня, - ООС
Loading...

программы канала ZIK

Тарифы по-новому. Цены растут. Демократия под угрозой. Отдых депутатов | Детали недели | 16.01
Николай Азаров | Тарифный переворот в Украине | 15.01.21
Тарифные протесты продолжаются. Спасти Карпаты. Вопросы траншей | Ток-шоу
Тарифные бунты. Минирование детсадов в Одессе. Рассекретили данные об НЛО | Детали дня | 15.01.21
Продление карантина. Условия в больницах | COVID-19: поддерживаем друг друга
Елена Бондаренко | Ток-шоу