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Египет ужесточил правила въезда для туристов по всей стране

Фото из открытых источников

Для въезда в Египет нужно иметь отрицательный ПЦР-тест

Правительство Египта ужесточило правила въезда для туристов на всей территории страны. С 1 сентября будет разрешен въезд лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста, передает CNN.

По словам премьер-министра Египта Мустафы Мадбули, такое решение было принято в связи с увеличением количества случаев заражения коронавирусом в некоторых странах.

"Мы стремимся обеспечить здоровье прибывшим в страну и граждан Египта, поэтому мы договорились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен пройти тестирование", - отметил Мадбули.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что по прибытии туристов из Египта или Албании в Украине теперь не нужно будет делать тест на коронавирус или проходить 14-дневную самоизоляцию.

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