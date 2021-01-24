Египет начал вакцинацию от коронавируса

Вакцинация Фото из открытых источников

Первыми прививки получат медицинские работники и врачи

В Египте 24 января началась массовая вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19: первыми прививки получат врачи и медицинские работники. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в декабре Египет получил первую партию вакцины против коронавируса от китайской фармацевтической компании Sinopharm.

Кроме того, страна ожидает получить 40 миллионов доз препаратов через альянс вакцин GAVI для 20 миллионов человек.

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К слову, в пятницу, 22 января, в Египте зафиксировали 748 новых случаев коронавируса и 52 смерти. Однако представители здравоохранения заявили, что реальная цифра, вероятно, намного выше из-за относительно низкого уровня тестирования.

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Напомним, в конце ноября правительство Египта решило ввести новые ограничения для туристов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

А позже страна усилила контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для украинских туристов в возрасте от 6 лет.