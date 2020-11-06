Ефремова не оставили отбывать срок в СИЗО, а отправили в колонию

Михаил Ефремов Фото из открытых источников

Пункт назначения пока не уточняется

Российского артиста Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за совершение смертельного ДТП, отправили отбывать наказание в колонию. Об этом сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний, передает "Интерфакс".

"Согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Со своей стороны, информированный источник сообщил агентству, что Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии в одном из регионов России, не уточнив пункта назначения.

Ранее актер заявлял, что хотел бы остаться в московском СИЗО-5 ("Водник") и работать в хозяйственном отряде. В изоляторе Ефремов планировал развивать тюремный театр и ставить спектакли, которые будут иметь "не только развлекательную, но и воспитательную составляющую".

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Напомним, в сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершение смертельного ДТП. Судья указала, что, согласно исследованиям, проведенным в рамках дела, джип Ефремова был полностью исправен, а он сам находился в состоянии сильного опьянения.