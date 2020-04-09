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Джонсона, который заболел COVID-19, выписали из реанимации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

 EPA-EFE

Борис Джонсон находится в хорошем настроении

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, больной коронавирусом, был переведен из реанимации в обычную больничную палату. Об этом сообщает Huff Post.

Отмечается, что у него хорошее настроение.

"Премьер-министр был переведен сегодня из реанимации обратно в палату, где он будет тщательно контролироваться на ранней стадии его выздоровления", - сообщил представитель Даунинг-Стрит.

Отмечается, что премьер провел три ночи в отделении интенсивной терапии в лондонской больнице Святого Томаса после того, как он был госпитализирован в воскресенье вечером с постоянными симптомами коронавируса.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел ночь в отделении интенсивной терапии после обострение симптомов коронавирус COVID-19. К аппарату ИВЛ его не подключали.

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