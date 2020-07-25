Джонсон признал промахи в борьбе с COVID-19 в начале пандемии в Великобритании

Борис Джонсон Фото из открытых источников

По его словам, власть недооценивала масштабы передачи вируса у бессимптомных пациентов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что "в течение первых нескольких недель и месяцев" вспышки COVID-19 в Великобритании правительство не понимало коронавирус. Об этом сообщает ВВС.

По словам политика, существовало немало открытых вопросов, однако изоляция была начата слишком поздно. Он также отметил, что министры могли сделать некоторые вещи иначе.

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"Мы не поняли (вирус, - ред.) так, как нам бы следовало в первые несколько недель и месяцев. И я думаю, наверное, единственное, что мы не видели в начале, - это то, в каких масштабах он передавался бессимптомно от человека к человеку", - отметил политик.

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На прошлой неделе Джонсон пообещал провести "независимое" расследование пандемии, однако не было представлено никаких деталей относительно масштабов и сроков.

В то же время ранее премьер-министр заявлял, что принимал "правильные решения в нужное время", опираясь на советы ученых.

Напомним, в конце марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.

Через некоторое время ему пришлось провести ночь в отделении интенсивной терапии после обострение симптомов коронавируса COVID-19.

Впоследствии после выписки премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал жаловаться на ухудшение зрения после перенесенного коронавируса COVID-19