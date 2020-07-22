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Джонсон отверг влияние РФ на голосование за Brexit

Борис Джонсон Фото из открытых источников

По его словам, именно Британия ведет мир в предостережении о российском вмешательстве

Российская Федерация не влияла на голосование о выходе из Европейского Союза Великобритании. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.

"Люди этой страны не голосовали за выход из ЕС из-за давления со стороны России или российского вмешательства - они проголосовали, потому что хотели вернуть себе контроль", - сказал Джонсон.

По его словам, именно Британия ведет мир в предостережении о российском вмешательстве.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Российскую Федерацию в попытке вмешаться в парламентские выборы страны в 2019 году. 

По его словам, перед выборами Россия незаконно получила конфиденциальные правительственные документы о свободной торговле между Великобританией и США. Отмечается, что материалы были слиты в Интернете через социальную платформу Reddit.

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