Джонсон отверг влияние РФ на голосование за Brexit
По его словам, именно Британия ведет мир в предостережении о российском вмешательстве
Российская Федерация не влияла на голосование о выходе из Европейского Союза Великобритании. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.
"Люди этой страны не голосовали за выход из ЕС из-за давления со стороны России или российского вмешательства - они проголосовали, потому что хотели вернуть себе контроль", - сказал Джонсон.
По его словам, именно Британия ведет мир в предостережении о российском вмешательстве.
Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Российскую Федерацию в попытке вмешаться в парламентские выборы страны в 2019 году.
По его словам, перед выборами Россия незаконно получила конфиденциальные правительственные документы о свободной торговле между Великобританией и США. Отмечается, что материалы были слиты в Интернете через социальную платформу Reddit.