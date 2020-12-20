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Джо Байден представил новых членов своей администрации

Джо Байден

 Twitter Джо Байдена

Представленные кандидатуры будут заниматься вопросами климата и энергетики

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден представил новых членов своей администрации, которые будут заниматься вопросами климата и энергетики. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, главой Агентства по охране окружающей среды может стать Майкл Риган. Если Конгресс США утвердит предложенный Байденом состав правительства, то Майкл станет первым чернокожим американцем, возглавившим этот орган. 

Тогда как на пост министра внутренних дел США был предложен член Палаты представителей Деб Хааланд. Женщина-политик станет первой представительницей коренных народов в составе правительства Соединенных Штатов. 

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Также Джо Байдан выдвинул Джинни Маккарти на должность национального советника по климату. Она работала в администрации США во время президентства Барака Обамы.  

Бывший губернатор Мичигана Дженнифер Гренхольм может стать министром энергетики в правительстве новоизбранного президента. 

Напомним, недавно Джо Байден обнародовал имена кандидатов, которых планирует назначить на главные должности в Белом доме, связанные с коммуникациями главы государства.

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